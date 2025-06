L’Italia vince gli Europei a squadre: tutti i risultati degli azzurri, 3 successi, 13 podi e grande profondità

L’Italia ha vinto gli Europei a squadre, imponendosi a Madrid con il punteggio complessivo di 431,5 e infliggendo così 26 lunghezze di distacco alla Polonia, oltre a tramortire la resistenza di Germania, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Spagna e Francia. La nostra Nazionale ha alzato al cielo la ex Coppa Europa per la seconda volta consecutiva dopo l’apoteosi di due anni fa a Chorzow, riuscendo a trionfare grazie alla profondità e alla solidità di questa squadra.

Il successo nella capitale spagnola è arrivato grazie alla costanza e non ai picchi assoluti: soltanto tre successi (Nadia Battocletti sui 5.000 metri, Leonardo Fabbri nel getto del peso e Larissa Iapichino nel salto in lungo), ma ben sette secondi posti (Fausto Desalu sui 200 metri, Matteo Sioli nel salto in alto, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli, Francesco Pernici sugli 800 metri, Simone Biasutti nel salto triplo, Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, la 4×400 mista) e tre terzi posti (Mattia Furlani nel salto in lungo, Erika Saraceni nel salto triplo, Eloisa Coiro sugli 800 metri.

Da non dimenticare i nove quarti posti e i tre quinti posti (da elogiare l’inattesa Paola Padovan nel tiro del giavellotto), ma soprattutto si sono contenute al minimo le prestazioni negative: appena cinque prestazioni al di fuori della top-10 (di cui una è il sedicesimo posto dell’infortunato Lorenzo Patta sui 100 metri). Di seguito il quadro dettagliato dei risultati degli azzurri ai trionfali Europei a squadre 2025 di atletica.

RISULTATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025

PRIMI POSTI (3): Nadia Battocletti (5.000 metri), Leonardo Fabbri (getto del peso), Larissa Iapichino (salto in lungo).

SECONDI POSTI (7): Fausto Desalu (200 metri), Matteo Sioli (salto in alto), Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), Francesco Pernici (800 metri), Simone Biasutti (salto triplo), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), 4×400 mista.

TERZI POSTI (3): Mattia Furlani (salto in lungo), Erika Saraceni (salto triplo), Eloisa Coiro (800 metri).

QUARTI POSTI (9): Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Anna Polinari (400 metri), Edoardo Scotti (400 metri), Sara Fantini (lancio del martello), Giada Carmassi (100 ostacoli), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), 4×1000 maschile, 4×100 femminile, Idea Pieroni (salto in alto).

QUINTI POSTI (3): Zaynab Dosso (100 metri), Paola Padovan (tiro del giavellotto), Yeman Crippa (5.000 metri).

SESTI POSTI (2): Giorgio Olivieri (lancio del martello), Marta Zenoni (1500 metri).

SETTIMI POSTI (2): Dalia Kaddari (200 metri), Federico Riva (1500 metri).

OTTAVI POSTI (1): Ala Zoghlami (3000 siepi).

NONI POSTI (1): Roberto Orlando (tiro del giavellotto).

DECIMI POSTI (1): Matteo Oliveri (salto con l’asta).

UNDICESIMI POSTI (1): Daisy Osakue (lancio del disco).

DODICESIMI POSTI (1): Enrico Saccomano (lancio del disco).

TREDICESIMI POSTI (1): Gaia Colli (3000 siepi).

QUATTORDICESIMI POSTI (0)

QUINDICESIMI POSTI (1): Sara Verteramo (getto del peso).

SEDICESIMI POSTI (1): Lorenzo Patta (100 metri).