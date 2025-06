L’Italia vince con il fiatone: Romania battuta di misura agli Europei Under 21, Baldanzi e Desplanches decisivi

L’Italia ha fatto il proprio debutto agli Europei Under 21, sconfiggendo la Romania per 1-0 a Trnava (Slovacchia). Un gol di Tommaso Baldanzi nel primo tempo ha risolto la contesa, ma è stato decisivo anche il calcio di rigore parato da Desplanches su Munteanu sul finire della frazione d’apertura.

Gli azzurri hanno portato a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate del girone. Sabato sera il ritorno in campo per affrontare la Slovacchia, snodo cruciale per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, considerando che la chiusura sarà contro la fortissima Spagna, che oggi ha avuto la meglio sui padroni di casa per 3-2.

LA CRONACA DI ITALIA-ROMANIA

Carmine Nunziata si affida al 4-3-2-1 con Desplanches tra i pali, Zanotti e Ruggeri sulle fasce, Ghilardi e Pirola al centro della difesa; centrocampo affidato a Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi e Ambrosino alle spalle di Gnonto. Pancu replica con il 4-3-3: Sava estremo difensore protetto da Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag e Grameni alle spalle del tridente offensivo composto da Stoica, Munteanu e Ilie.

L’Italia ha rischiato per due volte nel primo quarto d’ora con Munteanu che non ha trovato la deviazione di testa al 7′ e Ilie che ha respinto una conclusione pericolosa di Grameni al 13′. Gli azzurri sono riusciti a prendere un po’ campo e al 26′ sono passati in vantaggio: Stoica manca un intervento, il pallone arriva a Ruggeri sulla fascia sinistra, che serve per Baldanzi appena dentro l’area di rigore, bel sinistro a incrociare e Sava battuto.

Al 44′ è ancora Baldanzi a innescare Koleosho, il quale si accentra e tira violentemente, ma la sfera si infrange sul palo. Sul ribaltamento un intervento di Ndour su Ilie viene punito con un calcio di rigore dopo la revisione del VAR (apparsa troppo severa): Munteanu si presenta sul dischetto e tira sulla sua sinistra, Desplanches lo ipnotizza e si prodiga in una splendida parata.

L’Italia inizia la ripresa controllando la situazione in maniera sicura e al 56′ Baldanzi non arriva per pochissimo sull’assist in mezzo di Fabbian. Cinque minuti più tardi la Romania trova la via del gol ma viene annullato: spizzata di Munteanu e ultimo tocco di Stoica, che però è in fuorigioco. Al 66′ un’azione corale degli azzurri porta al tiro dal limite di Baldanzi, il portiere della Romania respinge sul palo e si salva. Nel finale entrambe le squadre sono stanche, ma al 91′ l’Italia riesce la beffa: incomprensione tra portiere e difesa, Mitrov alza con un pallonetto e la sfera esce di un soffio.