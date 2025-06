L’Italia riparte da Hong Kong in VNL femminile: quattro sfide per allungare la striscia vincente

Dopo il convincente avvio nella prima settimana, l’Italia campione olimpica è sbarcata in Cina per affrontare la seconda fase della Volleyball Nations League 2025. Alle prime luci del mattino di lunedì, la nazionale azzurra è atterrata all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove da mercoledì 18 giugno prenderà il via la Pool 5. Il cammino delle ragazze di Julio Velasco ripartirà contro Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina, in un blocco quasi tutto asiatico che promette spettacolo e nuovi spunti di crescita per il gruppo tricolore.

La squadra arriva all’appuntamento con un bottino immacolato: 18 vittorie consecutive in gare ufficiali, con l’ultima sconfitta che risale addirittura al 1° giugno 2024, quando l’Italia si arrese al Brasile al tie-break. Da allora, una lunga cavalcata trionfale che ha portato Egonu e compagne a dominare l’estate passata e a iniziare nel migliore dei modi anche la nuova stagione internazionale. Attualmente, l’Italia è seconda nella classifica generale della VNL, a pari vittorie con il Giappone ma con un punto in meno.

La settimana si aprirà mercoledì mattina (ore 7:30 italiane) contro la Bulgaria allenata da Toni Zetova. Una formazione giovane e in crescita, che nella prima settimana ha ottenuto due successi di prestigio contro Serbia e Repubblica Dominicana, mostrando qualità interessanti. Nelle due sconfitte rimediate (contro Canada e Olanda), tuttavia, ha evidenziato limiti che le azzurre cercheranno di sfruttare.

Il secondo impegno sarà giovedì (ore 11:30 italiane) contro la Thailandia, squadra che fa della difesa e della ricezione i suoi punti di forza. Le asiatiche hanno superato la Francia, ma hanno perso in maniera netta contro Polonia, Belgio e Turchia. La fisicità e la continuità dell’Italia potrebbero fare la differenza.

Dopo un giorno di riposo, si entrerà nel vivo della pool: sabato (ore 14:30 italiane) andrà in scena un altro grande classico del volley femminile mondiale, Italia-Cina. Le padrone di casa sono reduci da una stagione opaca e da un inizio VNL non particolarmente brillante, con due vittorie e due sconfitte. Resta però una sfida sempre affascinante, specie davanti al pubblico di casa. Infine, domenica (ore 14:00 italiane), la rivincita della finale dell’edizione 2024 contro il Giappone, che è partito fortissimo anche quest’anno: quattro successi per 3-0 nei primi quattro incontri. Una sfida che potrebbe decidere il primato della pool e che chiuderà al meglio una settimana ad alta intensità.

A Hong Kong, il CT Velasco ha chiamato con sè un gruppo con qualche novità rispetto alla prima settimana, rinunciando a tre “big” azzurre come Orro, Sylla e Antropova. Le 14 azzurre convocate sono. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Chidera Blessing Eze. Schiacciatrici: Alice Degradi, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Centrali: Benedetta Sartori, Anna Danesi (capitana), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Adhu Malual. Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino.