L’Italia riparte da Gennaro Gattuso: scelto il nuovo CT per la missione “ritorno ai Mondiali”

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio e sarà presentato ufficialmente nella giornata di giovedì 19 giugno presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. La FIGC ha dunque scelto la guida del futuro dopo l’esonero di Luciano Spalletti, puntando sull’allenatore calabrese, simbolo indiscusso del movimento tricolore, centrocampista arcigno e coriaceo che vinse i Mondiali 2006.

Gabriela Gravina, Presidente della FIGC, ha dichiarato attraverso i canali federali: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Il 47enne si è ritirato nel 2013 con un’ultima stagione al Sion in Svizzera, dopo essere stato una bandiera del Milan dal 1999 al 2012 vincendo scudetti e Champions League. Da allenatore vanta un paio di stagioni al Milan e altrettante al Napoli (2017-2019 e 2019-2021), poi è andato al Valencia e al Marsiglia, mentre durante l’ultima annata agonistica era in Croazia con l’Hajduk Spalato. La missione è chiara: portare l’Italia ai Mondiali dopo due mancate partecipazioni. Il cammino di qualificazione è in salita dopo la sconfitta per 3-0 rimediata in Norvegia e la risicata vittoria contro la Moldavia.