L’Italia pareggia con la Spagna agli Europei Under 21: gol di Pisilli, attesa per l’avversaria dei quarti

L’Italia ha pareggiato con la Spagna per 1-1 nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei Under 21 di calcio: dopo i successi di misura ottenuti contro Romania e Slovacchia, gli azzurri hanno tenuto testa alla corazzata iberica (entrambe le formazioni sono scese in campo prive di diversi titolari per scelta tecnica). I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno subito la prima rete di questa rassegna continentale per opera di Jesus Rodriguez al 53′, ma sei minuti più tardi ha riacciuffato i campioni in carica con una bella stoccata di Pisilli.

L’Italia ha concluso al secondo posto in classifica con sette punti, gli stessi della Spagna: scontro diretto pareggiato e identica differenza reti (+2), a risultare decisivo è stato il maggior numero di gol segnati (sei contro tre). Gli azzurri se la dovranno vedere contro la prima classificata del gruppo B, che uscirà dallo scontro diretto di domani tra Germania e Inghilterra: i tedeschi si presenteranno all’appuntamento con sei punti, mentre i britannici inseguono a quota quattro.

LA CRONACA DI ITALIA-SPAGNA EUROPEI UNDER 21

Entrambi i tecnici hanno operato un rilevante turnover. Nunziata ha optato per il 3-4-2-1 con Zacchi tra i pali protetto da Ghilardi, Coppola e Guarino; Kayode e Turicchia sugli esterni, Doumbia e Bianco nel cuore del centrocampo; Pisilli e Fazzini alle spalle di Ambrosino. Denia ha risposto con il 4-2-3-1: Cunat in porta, Pubill e Andres Garcia sulle fascia, Rafa Marin ed Herzog i centrali, Jaureguizar e Pablo Marin davanti alla difesa; Moro, Moleiro e Jesus Rodriguez dietro all’unica punta Roberto.

Dopo un quarto d’ora di marca iberica, l’Italia riesce ad alzare il baricentro con l’intento di limitare il palleggio degli avversari. Kayode ha avuto una discreta occasione, ma Campos ha parato e Pisilli ha calciato fuori sulla ribattuta. La Spagna governa il possesso senza rendersi pericolosa più di tanto e si va negli spogliatoio sullo 0-0.

Al ritorno in campo è sempre la Rojita a spingere e al 53′ passa in vantaggio: errore di Doumbia, lancio per Moro, Turicchia è in ritardo, cross basso da destra e Jesus Rodriguez anticipa Kayode mettendo in rete. L’Italia non demorde e sei minuti più tardi trova la via del pareggio: Pisilli vince un bel duello con Marin e da dentro l’area calcio di collo destro sul secondo palo, firmando una rete di assoluto spessore tecnico.

Le due squadre iniziano ad accusare un po’ di stanchezza e inizia la girandola dei cambi: Nunziata inserisce Casadei e Gnonto per Ambrosino e Fazzini al 73′, all’84mo minuto escono Turicchia e Guarino per Pirola e Ruggeri. Un bel destro di Pisilli sfiora il palo al 90′, la Spagna difende e il pareggio vale il primo posto nel girone.