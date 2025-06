L’Italia non avrà un uomo di classifica al Tour de France. Aggrappati a Ganna e Milan per le tappe

Si avvicina il Tour de France 2025 e l’Italia è già praticamente convinta, pur senza avere l’ufficialità della startlist, di non poter competere in nessun modo per la classifica generale. Quasi certamente non avremo nessun italiano tra i primi 20 della graduatoria a Parigi.

Sta diventando ormai una brutta abitudine, con i pochi azzurri da corse a tappe che provano a giocarsi le chance in casa al Giro. Il Bel Paese ha ancora un bacino troppo limitato di scalatori per tentare di battagliare con i migliori al mondo.

E dunque i tifosi italiani resteranno a guardare? Lo spettacolo tra Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sarà unico, ma in alcune frazioni potrà essere protagonista anche il Tricolore. A giocarsi le proprie carte infatti saranno Filippo Ganna e Jonathan Milan.

Torna alla Grande Boucle il piemontese della Ineos Grenadiers che vuole assolutamente trovare un successo parziale. Può battagliare in tutte le volate e addirittura sognare la Maglia Verde il velocista della Lidl-Trek.