L’Italia conquista la decima medaglia agli Europei. Gli spadisti sono di bronzo

L’Italia ha conquistato la decima medaglia agli Europei di Genova. Una doppia cifra raggiunta grazie al bronzo conquistato dagli spadisti nella prova a squadre. Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino hanno concluso al terzo posto, confermandosi comunque ancora sul podio dopo l’anno scorso, nonostante una formazione rivoluzionata e con due esordienti come Galassi e Buzzacchino.

Un bronzo arrivato con il successo nella finalina contro la Germania, sconfitta nettamente dagli azzurri con il punteggio di 40-28. A girare subito l’inerzia della sfida è stato Galassi con il suo 11-3 a Brinkmann. L’Italia è riuscita poi a legittimare il vantaggio, allungando poi in maniera decisiva negli ultimi due assalti con Santarelli e Di Veroli, che hanno chiuso perfettamente l’incontro.

L’Italia aveva superato agli ottavi di finale l’Estonia con il punteggio di 45-21 e poi successivamente era arrivato un soffertissimo successo nei quarti con la Svizzera per 40-37. In semifinale purtroppo gli azzurri non hanno potuto nulla contro la Francia, che si è imposta nettamente per 45-33, con i transalpini che affronteranno la sorpresissima Olanda nella finale per l’oro.

La spada maschile chiude comunque un buon Europeo, regalando all’Italia tre medaglie. Dalla prova individuale sono arrivati l’argento all’esordio di Matteo Galassi ed il bronzo di Andrea Santarelli. Poi oggi un altro bronzo con la squadra, lasciando comunque un ottimo segnale in vista dei Mondiali di luglio a Tbilisi.