L’Inghilterra si fa rimontare dalla Germania e poi vince ai supplementari la finale degli Europei U21

Tanti gol ed emozioni a non finire nella finale dei Campionati Europei Under 21 di calcio 2025, andata in scena stasera a Bratislava (in Slovacchia). L’Inghilterra, dopo 120 minuti, ha battuto la Germania riuscendo nell’impresa di bissare il titolo ottenuto due anni fa confermandosi per la seconda edizione consecutiva sul trono continentale a livello giovanile.

La Nazionale dei Tre Leoni aveva indirizzato la partita nelle battute iniziali, portandosi sul 2-0 dopo 24 minuti grazie ai gol di Elliott e Hutchinson per poi subire la rimonta dei pari età tedeschi. Woltemade e compagni hanno accorciato le distanze poco prima dell’intervallo con la rete di Weiper, trovando il pareggio poi al 61′ con Nebel e rimettendo tutto in discussione.

Germania che ha sfiorato il gol vittoria all’ultimo respiro, ma il tiro di Knauff ha colpito la traversa rendendo necessari i tempi supplementari. La rete decisiva è firmata dal subentrato Rowe al 92′, due minuti dopo il suo ingresso in campo, nonostante l’assedio finale dei tedeschi ed un’altra traversa centrata questa volta da Rohl quasi allo scadere.