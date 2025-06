Liberty Media si prende anche la MotoGP. La Commissione Europea approva l’acquisizione di Dorna

Una clamorosa notizia è pronto a cambiare completamente il mondo dei motori. Liberty Media, che detiene i diritti della F1, prenderà anche quelli della MotoGP. La Commissione Europea, ha infatti approvato che la società americana potrà completare l’acquisizione dell’84% di Dorna Sports. Carmelo Ezpeleta resterà sempre alla guida della MotoGP, mantenendo comunque un 16% delle proprie quote.

L’approvazione della Commissione Europea era assolutamente un passaggio fondamentale nel processo di acquisizione che dovrà assolutamente completarsi entro il 3 luglio 2025. Sembra dunque ormai una formalità questo passaggio di proprietà all’interno della MotoGP e c’è comunque grande curiosità nel capire come Liberty Media deciderà di intervenire sul motomondiale, dopo che ha cambiato completamente la F1, portandola ad una nuova realtà sempre più importante.

Il comunicato da parte della Commissione Europea: “La MotoGP si sta già evolvendo per sprigionare il massimo potenziale dello sport più avvincente sulla Terra, registrando record in termini di presenze, nuovi eventi ed audience crescenti. Liberty Media porterà la propria esperienza per incrementare ulteriormente la fanbase della MotoGP e per far crescere questo sport sia a livello globale che commerciale”.

Queste le parole di Derek Chang, presidente e CEO di Liberty Media: “L’approvazione arrivata in data odierna da parte della Commissione Europea rappresenta la condizione finale in relazione all’acquisizione della MotoGP da parte di Liberty. Siamo entusiasti di dare il via alla partnership di Liberty con Carmelo e con il suo eccellente team di management. La MotoGP rappresenta un asset sportivo di primo livello, molto attrattivo e con delle gare incredibili, una fanbase appassionata e un importante flusso di cassa. Crediamo che questo sport e il brand presentino dei significativi potenziali di crescita che puntiamo a rendere realtà grazie alla profonda connessione con la fan base e l’espansione verso un’audience totalmente globale”.

Anche Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, ha parlato di questa nuova acquisizione: “Siamo molto felici dell’approvazione della transazione da parte della Commissione Europea. Si tratta di un importante traguardo che conferma che ci attende un futuro ancora più luminoso – ha dichiarato , detentrice dei diritti della MotoGP -. La MotoGP è uno degli sport più avvincenti sulla Terra e non vediamo l’ora di accelerare la crescita di questo sport e di raggiungere ancora più appassionati in tutto il mondo. Liberty è il miglior partner possibile per il nostro sport e per tutta la comunità e siamo entusiasti di creare ancora maggior valore per i nostri appassionati, partner commerciali e per tutti coloro che scendono in pista”.