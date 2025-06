Leonardo Fabbri vince agli Europei a squadre! Spallata italica, successo di peso per sognare il trofeo

Leonardo Fabbri si è comportato da grande favorito della vigilia, non ha deluso le aspettative, ha agito da pilastro della Nazionale e ha vinto la gara di getto del peso che ha aperto la quarta giornata degli Europei a squadre. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo si è imposto con disinvoltura senza dover strafare, agendo con fermezza e solidità, con la consapevolezza che il suo risultato era di fondamentale importanza per l’Italia, presentatasi a Madrid per difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa.

Il toscano ha portato a casa 16 punti di pregevole fattura e ha regalato il secondo successo al Bel Paese dopo quello ottenuto da Nadia Battocletti venerdì sera sui 5.000 metri. Il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (22.31 metri un paio di settimane fa a Lucca) aveva messo in chiaro le cose con una spallata da 21.49 metri piazzata al secondo tentativo dopo un iniziale 20.88, poi ha proseguito la propria serie con 21.21, un nullo, 21.19 e a risultato acquisito ha piazzato un interessante 21.68 per impreziosire l’affermazione.

L’allievo di Paolo Dal Soglio, che sta carburando in questo avvio di estate in vista dei Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre, si è lasciato alle spalle lo svedese Wictor Petersson (21.10) e il polacco Konrad Bukowieski (20.55), quarta piazza per il britannico Scott Lincoln (20.41). L’Italia ha così guadagnato sei punti nei confronti della Germania, perché il tedesco Silas Ristl non è andato oltre la settima posizione (19.42), e sette lunghezze sui Paesi Passi (Yannick Rolvink ottavo con 19.34): si tratta di un allungo importante in testa alla classifica generale, il cammino verso il bis è incominciato nel miglior modo possibile ma la giornata finale è ancora molto lunga…