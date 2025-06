Leonardo Fabbri straripante! Mondiale stagionale da sballo! Primo uomo sopra i 22 metri

Eccolo! Lo aspettavamo trepidanti dopo qualche tentennamento nelle prime uscite stagionali. Volevamo gustarci subito il nostro bombardiere dopo un inverno caratterizzato da una prestazione sottotono agli Europei Indoor e dalla quarta piazza ai Mondiali in sala, ci ha fatto attendere qualche settimana ma in una soleggiata domenica ha deciso di piazzare la spallata ad effetto. Leonardo Fabbri ha battuto un colpo ed è presente più che mai, pronto per raggiungere grandi traguardi.

Il fuoriclasse toscano, argento mondiale in carica all’aperto, è diventato il primo uomo a spedire l’attrezzo oltre i 22 metri in questa annata agonistica (eravamo fermi al 21.97 dello statunitense Payton Otterhal siglato lo scorso 25 maggio a Rabat in Diamond League). Al Meeting di Lucca ha piazzato una formidabile sassata da 22.31 metri in occasione del quinto tentativo, dopo aver aperto la serie con 20.93, aver proseguito con 21.79 e aver siglato un convincente 22.07. Vittoria schiacciante nella propria Regione, ma soprattutto miglior prestazione mondiale stagionale e chiaro messaggio spedito ai maggiori interpreti del getto del peso internazionale.

Si tratta della quattordicesima miglior misura della carriera per l’azzurro, che lo scorso anno si spinse fino a 22.98 metri di record italiano in occasione della vittoria nella finale della Diamond League a Bruxelles, a cui si era presentato dopo la delusione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il risultato odierno, giunto dopo la serata del Golden Gala caratterizzata da un paio di nulli dopo aver lanciato nei pressi dei 22 metri, rappresenta un chiaro trampolino di lancio in avvio di un’estate che culminerà con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre.

Nel 2025 era fermo al 21.95 indoor di Lievin e all’aperto non era andato oltre il 21.63 dello scorso 22 maggio a Zagabria. Alle spalle di Leonardo Fabbri si sono piazzati lo statunitense Adrian Piperi (21.52) e Zane Weir, che dopo il secondo posto del Golden Gala si è fermato a 21.49 precedendo il giamaicano Rajindra Campbell (21.03 per il bronzo olimpico), l’altro americano Jordan Geist (21.00) e Nick Ponzio (20.34).