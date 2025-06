Leonardo Fabbri scalda i motori verso la Coppa Europa e vince a Ostrava davanti a Zane Weir

Buone notizie in chiave azzurra nel getto del peso maschile a ridosso degli Europei a squadre di Madrid (in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno), con Leonardo Fabbri e Zane Weir che hanno occupato le prime due posizioni nel prestigioso Golden Spike di Ostrava, valevole come tappa Gold del Continental Tour di atletica.

Fabbri, campione continentale a Roma 2024 e selezionato dall’Italia per la Coppa Europa, ha trionfato nel prestigioso meeting ceco grazie ad un solido quinto lancio da 21.70 metri in una serie tutto sommato interessante in cui si è spinto altre tre volte oltre i 21 (21.00, 21.17 e 21.33), avvicinandosi a 61 centimetri dal suo primato mondiale stagionale (22.31 a Lucca).

Prestazione positiva anche per Weir, oro europeo indoor nel 2023, che si è attestato in piazza d’onore con 21.39 (misura realizzata nella terza serie di lanci) dopo aver aperto la sua gara con 21.36. Podio completato in terza posizione dallo statunitense Jordan Geist in 21.09, a seguire lo svedese Wictor Petersson con 20.80 ed il polacco Konrad Bukowiecki con 20.44.