Leonardo Fabbri: “Mi sono piaciuto molto. Vogliamo vincere, siamo i più forti in Europa”

Era il grande favorito e lo ha dimostrato in pedana. Leonardo Fabbri ritrova il sorriso con la maglia azzurra dopo le delusioni della stagione indoor e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, vincendo con autorità la gara di getto del peso valevole per i Campionati Europei a squadre di atletica 2025 in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid.

L’argento mondiale di Budapest 2023 si è reso protagonista di una buona prestazione, seppur abbastanza lontano dallo stagionale realizzato a Lucca con 22.31 (miglior misura mondiale dell’anno), trovando una spallata da 21.68 metri al sesto e ultimo tentativo dopo aver già messo al sicuro i 16 punti per la squadra con il 21.49 del secondo lancio.

“Ci tenevo molto a fare una buona misura, ed il 21.68 mi rende in parte felice perché la pedana era veramente veloce. Col calore tendono a diventare proprio al limite dello scivoloso, quindi mi sono piaciuto molto. Io il caldo lo patisco tantissimo, però va bene. Bella tecnica, mi manca un po’ di velocità. Aggiungendo un po’ di velocità vedremo cosa potrà venire fuori“, il commento del primatista italiano ai microfoni di Rai Sport.

“Potevo perderla solo io, inutile girarci attorno restando coi piedi per terra. Potevo perdere solo io questa gara. Bene la vittoria, e adesso speriamo di vincere con la squadra. Si respira una bella atmosfera, quando è così capisci che siamo in salute e siamo qui per fare grandi cose. Siamo venuti qua per vincere, inutile nascondersi. Al momento in Europa siamo i più forti, bisogna fare gare come quelle che stiamo facendo oggi. Speriamo di alzare presto questo trofeo“, aggiunge Fabbri.