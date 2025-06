Leonardo Fabbri a tutto campo: cadute, vittorie e sogni da 23 metri

In questa nuova puntata di Sprint Zone, protagonista Leonardo Fabbri, il gigante azzurro del getto del peso! Il 28enne fiorentino si racconta a tutto campo dopo un 2024 straordinario: Titolo europeo, Diamond League, Record italiano (tolto ad Alessandro Andrei dopo 37 anni), Miglior prestazione mondiale dell’anno con 22.31 a Lucca. Una stagione indoor difficile, culminata con l’eliminazione a sorpresa agli Europei di Apeldoorn, ha lasciato spazio a una poderosa ripartenza. Ora l’obiettivo è chiaro: superare i 23 metri e scrivere una nuova pagina nella storia dell’atletica mondiale. ️ Conduzione di Ferdinando Savarese, con la partecipazione dell’editore Enrico Spada. Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere nessuna intervista ai grandi protagonisti dello sport italiano! #LeonardoFabbri #SprintZone #AtleticaItaliana #GettoDelPeso #RecordItaliano #DiamondLeague #Fabbri #EnricoSpada #FerdinandoSavarese #AtleticaLeggera #SportItaliano #Lucca2024 #EuropeiAtletica #23Metri #RoadToParis2024