Leclerc è amaro dopo le qualifiche: “Sognavo la pole e invece sono ottavo. Domani dovrò inventare qualcosa di speciale…”

Charles Leclerc è particolarmente accigliato, e ormai non è una novità nei suoi sabato, al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, infatti, il pilota portacolori della Ferrari sognava la pole position e, invece, si è dovuto accontentare di una modesta ottava posizione, andando a pagare a caro prezzo un errore nel corso del suo ultimo tentativo della Q3. Proprio quando stava procedendo più veloce anche del poleman.

La migliore prestazione è stata messa a segno da George Russell con il tempo di 1:10.899 precedendo Max Verstappen per 160 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 221 millesimi, quarta per Andrea Kimi Antonelli a 492 millesimi. Quinto tempo per la prima Ferrari, quella di Lewis Hamilton a 627 millesimi, sesto Fernando Alonso a 687 settimo Lando Norris a 726, quindi ottavo Charles Leclerc a 783. Nono Isack Hadjar a 968 millesimi, quindi completa la top10 Alexander Albon a 1.008.

Al termine della Q3 li pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che peccato! Ero davvero fiducioso, anche di poter fare la pole position. Pensavo alla grande prestazione e, invece, se ora guardiamo il tabellone io chiudo ottavo a otto decimi dalla vetta e Lewis chiude a sei. Non va bene. Sono molto arrabbiato con me stesso. Ero a mio agio con la vettura, vi assicuro che l’incidente di ieri non ha inciso niente. Peccato per quell’errore, ora è tutto da rifare”.

Il pilota del Cavallino Rampante prosegue nel suo racconto: “Ormai sono 2 anni che i sabato sono più complicati della domenica. Domani parto indietro e proverò a fare qualcosa di speciale per chiudere al meglio questo weekend. Di sicuro ci siamo resi la vita più difficile”.