Le qualificate alle finali di specialità degli Europei di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli firma subito la doppietta

A Tallinn (Estonia) si è conclusa la prima metà delle qualificazioni riservate alle individualiste seniores nell’ambito degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Le atlete si sono cimentate con cerchio e palla, al termine della giornata si è delineato il quadro delle otto ammesse alle finali di specialità, che andranno in scena nella giornata di domenica in terra baltica. Ricordiamo che gli atti conclusivo ad attrezzo non sono previsti alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale individuale.

Sofia Raffaeli ha strappato una doppia ammissione alle finali, raggiungendo l’obiettivo della vigilia. La fuoriclasse marchigiana, medaglia di bronzo sul giro completo ai Giochi di Parigi 2024 e argento continentale nell’all-around, ha firmato il quarto punteggio in entrambi i contesti: al cerchio ha timbrato un brillante 29.600, mentre con la palla si è firmata a 27.950. La 21enne andrà a caccia delle medaglie nella giornata conclusiva di questa manifestazione, dopo il sabato riservato alla finale del concorso generale.

La tedesca Darja Varfolomeev, Campionessa Olimpica di Parigi 2024, ha primeggiato al cerchio con un nitido 30.000, lasciandosi alle spalle l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.800) e la bulgara Stiliana Nikolova (29.600). La stessa Nikolova ha dettato legge alla palla (28.350) precedendo la tedesca Anastasiia Simakova (28.050) e la cipriota Vera Tugolukova (27.950). Di seguito il quadro dettagliato delle qualificate alle finali di specialità degli Europei 2025 di ginnastica ritmica.

QUALIFICATE FINALI SPECIALITÀ EUROPEI GINNASTICA RITMICA

CERCHIO

1. Darja Varfolomeev (Germania) 30.000

2. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 29.800

3. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.600

4. Sofia Raffaeli (Italia) 29.600

5. Meital Maayan Sumkin (Israele) 29.450

6. Eva Brezalieva (Bulgaria) 28.750

7. Liliana Lewinska (Polonia) 28.450

8. Vera Tugolukova (Cipro) 28.250

PALLA

1. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.350

2. Anastasia Simakova (Germania) 28.050

3. Vera Tugolukova (Cipro) 27.950

4. Sofia Raffaeli (Italia) 27.950

5. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 27.900

6. Meital Maayan Sumkin (Israele) 27.500

7. Eva Brezalieva (Bulgaria) 27.150

8. Lucia Gonzalez (Spagna) 27.150