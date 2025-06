LE CAMPIONESSE OLIMPICHE LO RIFANNO! Errani/Paolini demoliscono Andreeva/Shnaider e sono in finale al Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini lo hanno rifatto ancora! Per il secondo anno consecutivo sono in finale al Roland Garros, centrando questo straordinario risultato dopo una semifinali semplicemente perfetta. La coppia azzurra ha demolito quella russa composta da Mirra Andreeva e Diana Shnaider, imponendosi con il punteggio di 6-0 6-1 in un’ora e un minuto di gioco. Una prestazione incredibile da parte delle campionesse olimpiche, in quello che era proprio un remake della finale dell’anno scorso alle Olimpiadi di Parigi.

Non c’è stata davvero partita, con le due azzurre che non hanno concesso nemmeno una palla break alle avversarie. Errani/Paolini hanno vinto il 79% dei punti quando hanno servito la prima, appena il 45% per le due russe. Sono 22 i vincenti della coppia italiana, contro i 12 di Andreeva/Shnaider, che hanno invece commesso 28 errori non forzati contro i 17 delle italiane.

Il primo game è una battaglia con le due azzurre che si procurano tre palle break e sulla terza riescono a strappare il servizio alle russe con la bella chiusura a rete di Sara. Anche nel terzo game il copione è abbastanza simile e questa volta sulla palla break arriva l’errore di Shnaider, dopo che la stessa aveva commesso anche un doppio fallo. Il monologo delle due azzurre prosegue nel quinto game, con il terzo break consecutivo e con Errani/Paolini che chiudono poi il set sul 6-0.

Il break in apertura arriva anche nel secondo set, con l’ennesimo errore di Shnaider. Le russe non riescono davvero a fare nulla e non trovano veramente una contromisura alle campionesse olimpiche. Non c’è davvero partita, con l’ennesimo break di Errani/Paolini che arriva nel quinto gioco. Il capolavoro si conclude nel settimo gioco, con le due azzurre che tolgono ancora la battuta alle russe, chiudendo con la volée alta di rovescio di Errani.

Domenica Errani e Paolini andranno a caccia del loro primo Slam. Le azzurre non hanno ancora perso un set in questa edizione e affronteranno adesso in finale da nette favorite la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic, che sono uscite vittoriose da una battaglia clamorosa con la norvegese Eikeri e la giapponese Hozumi.