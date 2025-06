Le ambizioni di Joao Fonseca: “Voglio essere il terzo protagonista della rivalità Sinner-Alcaraz”

La finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e non. Un livello altissimo che ha fatto di quel confronto uno dei più belli e appassionanti che i tifosi possano ricordare. Una rappresentazione anche di superiorità rispetto al resto della concorrenza, per le vette che entrambi i contendenti hanno raggiunto.

Tra gli interessanti davanti alla tv c’era anche Joao Fonseca. Il classe 2006 brasiliano è tra i prospetti più interessanti del panorama tennistico internazionale, mettendo in mostra qualità non comuni che gli hanno permesso di entrare in top-100. Un tennista di cui tanti parlano, descritto come un campione del futuro.

Presente nel torneo di Halle, il sudamericano farà il proprio esordio contro Flavio Cobolli e cercherà di mettersi in mostra, magari incrociando in un’eventuale finale Sinner, presente anch’egli nell’evento tedesco da campione in carica.

“Mi piace molto vedere giocare Jannik e Carlos, stanno facendo cose incredibili per il nostro sport. Mi appassiona analizzare le loro partite, i gesti tecnici, il modo in cui gestiscono la pressione e le situazioni più delicate. Sono cose che da giocatore, in campo, spesso non riesci a vedere, ma seguirle da casa, insieme alla mia famiglia e al mio allenatore, è stato utilissimo per capire quando sono positivi, quando si innervosiscono, come reagiscono nei momenti chiave“, ha dichiarato Fonseca.

“Durante il match, commentavo ogni momento con il mio allenatore: cercavamo spunti utili da inserire nel mio gioco. È stata un’esperienza molto positiva. Il mio sogno è affrontare presto Sinner e Alcaraz sul campo: stanno facendo qualcosa di molto importante per il tennis e sarebbe straordinario diventare il ‘terzo uomo’ capace di inserirsi nella loro rivalità“, ha aggiunto l’ambizioso brasiliano.