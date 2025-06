Larissa Iapichino sul podio in Diamond League! Salto confortante, solo la Campionessa Olimpica fa meglio

Larissa Iapichino ha conquistato un pregevole secondo posto nella qualificatissima gara di salto in lungo che ha animato la settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcato a Stoccolma (Svezia). La detentrice del prestigioso diamantone è riuscita a salire sul podio al suo debutto stagionale della competizione, dopo aver aperto l’annata agonistica all’aperto con il suo primo volo in carriera oltre i sette metri.

La fuoriclasse toscana si era resa protagonista di un notevole balzo da 7.06 metri in quel di Palermo e oggi ha chiuso con 6.90 (sostenuta da un vento alle spalle di 3,6 m/s, dunque oltre il limite di 2,0 m/s previsto per l’omologazione statistica delle prestazioni), raggiunti al terzo tentativo. Il pomeriggio si era aperto con 6.89 (+2,5), poi un nullo, 6.66 (+2,7) al quarto, 6.82 (+1,8) al quinto e 6,85 (+1,0 al sesto: serie regolarissima e di spessore, purtroppo è mancata la punta anche per aver litigato un po’ con l’asse di battuta.

La Campionessa d’Europa Indoor si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della statunitense Tara Davis-Woodhall, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 che ha trionfato con la stoccata da 7.05 metri piazzata al primo tentativo, fermandosi a due centimetri dalla miglior prestazione mondiale stagionale detenuta dalla tedesca Malaika Mihambo, oggi quarta con 6.75 alle spalle della statunitense Jasmine Moore (6.76). A seguire l’altra americana Claire Bryant (6.74), la svizzera Annik Kaelin (6.67) e la svedese Maja Askag (6.66).