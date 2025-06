Larissa Iapichino si tuffa in Diamond League dopo aver superato i 7 metri, tornano Dosso e Riva

La Diamond League farà tappa a Stoccolma (Svezia) nella giornata di domenica 15 giugno, preceduta il giorno prima da un antipasto dove vedremo all’opera le prime italiane, ovvero Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta. L’azzurra più attesa sarà Larissa Iapichino, che dopo aver superato i sette metri per la prima volta in carriera (7.06 a Palermo) tornerà in gara da campionessa della massima competizione internazionale itinerante per fronteggiare l’oro olimpico Tara Davis, l’oro mondiale Ivana Spanovic, l’oro europeo Malaika Mihambo e l’iridata indoor Claire Bryant.

La Campionessa d’Europa proverà a migliorarsi ulteriormente in una giornata di fuoco dove rivedremo all’opera anche Federico Riva sui 1500 metri dopo aver siglato il record italiano del miglio e Zaynab Dosso, che ha debuttato all’aperto in quel di Oslo con 11.26 e che cercherà di migliorarsi dopo aver dovuto fare i conti con un fastidio al piede. La Campionessa d’Europa dei 60 metri incrocerà nuovamente l’oro olimpico Julien Alfred (10.89 ai Bislett Games), l’ivoriana Marie Josée Ta Lou-Smith, la britannica Dina Asher-Smith.

Quarto impegno stagionale in Diamond League per Ayomide Folorunso che si trova al comando della classifica dei 400 ostacoli e questa volta troverà l’olandese Femke Bol. Presenti anche Giada Carmassi sui 110 ostacoli, Ala Zoghlami sui 3000 siepi, Eloisa Coiro sugli 800 metri, Marta Zenoni sui 3000 metri.