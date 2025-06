Larissa Iapichino ribalta tutto e batte Mihambo: “All’inizio ero passiva, poi si è accesa la scintilla”

Larissa Iapichino si conferma una vera agonista e piazza la zampata decisiva all’ultima occasione utile, trovando un salto da 6.92 metri (vento +0.2 m/s) nella quinta serie e vincendo la gara del lungo femminile agli Europei a squadre 2025 sulla pedana dello stadio Vallehermoso di Madrid. Il risultato della toscana ha certificato il secondo trionfo consecutivo dell’Italia nell’ex Coppa Europa.

La campionessa continentale indoor si è esaltata proprio nel momento più delicato, quando occupava l’ottava piazza dopo i primi quattro salti ampiamente al di sotto del suo potenziale. La figlia di Fiona May si è tolta dunque la soddisfazione di battere le formidabile tedesca Malaika Mihambo, seconda con 6.84, confermando le ottime sensazioni di inizio stagione.

“In realtà era una questione di adrenalina. All’inizio ero un po’ passiva, forse ero anche stupita dal caldo, non lo so. Se non si ha impulsi, ovviamente non si può saltare lungo. Poi si è accesa la scintilla, proprio all’ultima chance, perché altrimenti sarei rimasta fuori dal salto finale. Va benissimo così quindi. Ora la Diamond League di Londra, il 19 luglio“, dichiara la 22enne azzurra ai microfoni di Rai Sport.