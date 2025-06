Larissa Iapichino: “Non mi sono piaciuta, problemi con le rincorse”. Carmassi: “Il mio primo record italiano”

Larissa Iapichino ha conquistato un pregevole secondo posto nella settima tappa della Diamond League, ma il risultato ottenuto sulla pedana di Stoccolma (Svezia) sembra non soddisfare la fuoriclasse toscana. Dopo aver superato i sette metri a Palermo per la prima volta in carriera (7.06), si è fermata a 6.90 ed è stata battuta soltanto dalla statunitense Tara Davis-Woodhall (7.05 per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024).

La Campionessa d’Europa Indoor ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Non mi sono piaciuta molto nonostante la bella serie, porto a casa il secondo posto con soddisfazione e va bene così in una gara con tutte le migliori. Ho avuto qualche problema con le rincorse, ma mi servirà per mettere a punto i particolari tecnici per le prossime gare“.

Giada Carmassi ha invece siglato il nuovo record italiano dei 100 ostacoli con un superlativo 12.69, migliorando di sei centesimi il precedente di Luminosa Bogliolo ormai vecchio di quattro anni e abbassando di dodici centesimi il proprio personale: “Sono ancora incredula, ho avuto la sensazione di non riuscire a fermarmi, ho avuto le frequenze molto alte stavolta. Sapevo di stare bene, speravo nel personale. Sono felicissima di questo record e migliorare atlete che ho sempre preso a modello: è il mio primo record italiano, sono ancora un po’ frastornata ma felicissima“.