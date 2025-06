L’AGOGNATO ORO! Guillaume Bianchi spezza il tabù a Genova e si laurea campione d’Europa del fioretto! Bronzo per Marini

Finalmente è arrivata. Dopo una lunga attesa l’Italia conquista il metallo più pregiato ai Campionati Europei 2025 di scherma, rassegna attualmente in fase di svolgimento proprio nel nostro Paese, precisamente a Genova. Guilaume Bianchi si è infatti imposto nel fioretto maschile, rendendosi artefice di una fase finale condotta con grande personalità e culminata con un ultimo atto dominato in lungo e in largo. Si tratta del primo trionfo in ambito continentale per l’azzurro, ciliegina sulla torta di una giornata perfetta. Un risultato che, inutile dirlo, dà fiducia in vista del futuro.

Bianchi ha cominciato il suo ultimo segmento di gara superando in semifinale all’ultima stoccata lo spagnolo Carlos Llavador dopo una rimonta granitica. Il nativo di Roma infatti, spalle al muro, si è ritrovato sotto di tre punti (10-13), per poi pareggiare i conti prima con un guizzo d’anticipo, poi con una parata e risposta e, successivamente, con un’altra stoccata, fino a portare tutta l’inerzia dalla sua parte lasciando inerme l’avversario al 15-14.

Più in scioltezza invece la Finale contro il transalpino Anas Anane, in cui Bianchi ha ben indirizzato la disputa nelle prime battute, compiendo un break di 4-0 e gestendo nel migliore dei modi l’assalto. Poi, sul 10-15, il nostro Guillaume ha letteralmente attivato il killer instinct, chiudendo i giochi con un meritatissimo 15-5.

Medaglia di bronzo invece per Tommaso Marini, il quale ha ceduto il passo in semifinale proprio al francese Anane per 15-13, fotografia di un incontro combattuto e risolto soltanto alle ultime due stoccate. Sul parziale di 13-13 è stato però il transalpino ad avere la meglio, più lesto a toccare l’azzurro per il colpo del 14-13 ed approfittare del mancato appoggio del nostro portacolori al momento decisivo.

Domani, martedì 17 giugno, proseguirà la competizione con due prove molto importanti: la gara a squadre del fioretto femminile e quella della sciabola maschile.