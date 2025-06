Lacrosse, gli appuntamenti delle Nazionali italiane nel 2025

Gli Europei maschili di lacrosse rappresenteranno uno degli eventi di riferimento per l’Italia in questo sport che farà il proprio esordio olimpico a Los Angeles 2028. La rassegna continentale andrà in scena a Breslavia (Polonia) dal 10 al 19 luglio, la manifestazione è stata spostata dall’iniziale località di Szombathely (Ungheria) e fungerà da qualificazione ai Mondiali 2027: le prime sette formazioni classificate staccheranno il biglietto per la rassegna iridata in Giappone.

Il calendario internazionale propone altri due appuntamenti di rilievo in questa stagione: i World Games (a Chengdu, Cina, dal 7 all’11 agosto) dove sarà presente il Sixes femminile con otto squadre (l’Italia non si è qualificata) e i Mondiali Under 20 maschili (a Jeju, Corea del Sud, dal 15 al 24 agosto). Al momento non sono presenti altri eventi di Sixes, che è la specialità con cui si gareggerà ai Giochi e di cui sono già stati programmati i Mondiali nel 2027.