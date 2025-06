La Spagna batte la Francia e guadagna la finale di Nations League con un pirotecnico 5-4

La Spagna ha sconfitto la Francia con un pirotecnico 5-4 e si è qualificata alla finale della Nations League. Le Furie Rosse si sono imposte in maniera schiacciante alla MHP Arena di Stoccarda e si sono guadagnate l’accesso all’atto conclusivo che giocheranno contro il Portogallo, ieri sera capace di battere la Germania per 2-1 di fronte al proprio pubblico. La corazzata iberica disputerà la finale per la terza volta consecutiva, dopo quella persa nel 2021 contro la Francia e quella vinta due anni fa contro la Croazia.

De La Fuente ha optato per il 4-3-3 con Simon tra i pali; Cucurella e Porro sulle fasce, Huijsen e Le Normand al centro della difesa; Zubimendi, Pedri e Merino a centrocampo dietro al tridente composto da Williams, Oyarzabal e Yamal. Deschamps ha replicato con Maignan estremo difensore; difesa a quattro con Kalulu, Konate, Lenglet e Hernandez; Rabiot e Kone alle spalle della cerniera di centrocampo con Dembelè, Doue e Olise, Mbappè unica punta.

La Spagna ha indirizzato la partita con un micidiale uno-due nel cuore del primo tempo: Oyarzabal ha servito l’occasione giusta per Williams al 22′ e poi per Merino al 25′. Un altro formidabile uno-due ha poi permesso agli iberici di dilagare in avvio di ripresa: al 54′ Yamal ha trasformato un calcio di rigore e un minuto più tardi Williams ha spronato il 4-0 di Pedri. Mbappè è andato a segno su rigore al 59′, poi Yamal ha calato la doppietta personale al 67′.

I transalpini non hanno smesso di crederci e sul 5-1 hanno inscenato un incredibile tentativo di rimonta: Cherki ha segnato al 79′, l’autogol di Vivian all’84mo minuto ha messo pressione agli spagnoli, la rete di Kolo Muani al 94′ ha acceso gli ultimi istanti dell’incontro, ma le Furie Rosse hanno stretto i denti e hanno portato a casa la vittoria.