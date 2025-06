La reazione della Ferrari! Il fondo funziona, si può sognare la vittoria in Austria?

Segnali di crescita. La Ferrari può sorridere al termine del sabato di Spielberg, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Le qualifiche del GP d’Austria hanno riservato alla scuderia di Maranello il miglior risultato della stagione, in considerazione della prima fila del monegasco Charles Leclerc (2°) e della seconda del britannico Lewis Hamilton (4°).

Certo, la McLaren di Lando Norris, nel giro secco, è parsa di un altro pianeta, ma si confida nel fatto che in gara, come è già accaduto nei precedenti appuntamenti, la SF-25 sappia esprimersi meglio e consentire a Leclerc e a Hamilton di fare una gara da protagonisti.

Le modifiche apportate alla monoposto, interpretando tutto l’insieme delle cose, sembrerebbero aver funzionato. Sono stati fatti degli interventi di natura aerodinamica e soprattutto è stato introdotto un nuovo fondo per cercare di generare maggiormente carico e consentire ai piloti di spingere maggiormente.

Nel time-attack odierno si sono visti dei miglioramenti ma, come spesso si è detto, i punti si fanno la domenica e quindi la Ferrari dovrà assolutamente confermare e, se possibile, migliorare questo rendimento per dare un segnale in un’annata in cui si è parlato più dei team-radio dei due piloti che delle loro prestazioni in pista.