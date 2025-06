La nuova missione di Renzo Furlan: portare Tyra Grant al vertice mondiale dopo Jasmine Paolini

Dopo aver portato Jasmine Paolini a due finali Slam, all’oro olimpico in doppio e al vertice del tennis mondiale, Renzo Furlan si lancia in una nuova missione, creando un nuovo duo che fa sognare il tennis italiano. L’allenatore toscano, infatti, sta seguendo da vicino Tyra Caterina Grant, l’astro nascente azzurro, che ha già esordito da italiana proprio agli Internazionali a Roma.

Tyra Caterina, infatti, ha cominciato la sua carriera sotto bandiera americana, seguendo la nazionalità del papà Tyrone, ex giocatore di basket anche del nostro campionato. La diciassettenne, però, ha sempre avuto un legame speciale con l’Italia e non solo perchè è nata a Roma, ma anche perchè si è sempre allenata e si è formata come giocatrice nel nostro paese.

Da questo lunedì Grant è entrata tra le prime trecento della classifica mondiale e dopo l’esperienza al Foro Italico (sconfitta in tre set dalla croata Ruzic), ha partecipato al WTA 125 di Grado, dove ha raggiunto i quarti di finale, perdendo ancora da un’altra croata, Petra Marcinko (6-2 6-3).

Grant e Furlani si stanno allenando insieme a Vigevano, dove è presente anche il nuovo tecnico fisso della romana, Matteo Donati. L’ex giocatore è stato anche allenatore della kazaka Yulia Putintseva prima di intraprendere questa nuova avventura con Tyra Caterina.

Sicuramente una decisione importante quella della giovane giocatrice italiana, che ha deciso di affidarsi ad uno staff sicuramente di altissimo livello. Furlan è un tecnico eccezionale e che sa cosa significa prendere una giocatrice giovane e portarla al vertice (con Paolini è stato quasi dieci anni) e anche Donati è molto apprezzato come coach nel circuito. Un piccolo passo per Tyra Caterina verso un futuro che si spera radioso per lei e il tennis azzurro.