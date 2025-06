La Juventus parte con una goleada contro il modesto Al-Ain al debutto nel Mondiale per club

È subito goleada per la Juventus al debutto nel nuovo Mondiale per club, in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America. I bianconeri hanno travolto gli emiratini dell’Al-Ain per 5-0 all’Audi Field di Washington nel primo turno del gruppo G, rispondendo prontamente al Manchester City (2-0 sul Wydad Casablanca) e facendo un passo avanti molto importante verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Partenza a fuoco della Juve, che sblocca la partita già all’11’ con il colpo di testa vincente di Kolo Muani su cross di Alberto Costa. La compagine italiana è scatenata e trova il raddoppio al 21′ con Conceiçao dopo un’altra bella azione personale di Alberto Costa, poi ci pensa Yildiz a firmare il 3-0 al 31′ con un gran destro da fuori area.

La Vecchia Signora non vuole fermarsi e cala il poker un attimo prima dell’intervallo, al quarto minuto di recupero del primo tempo, con il secondo gol personale di Kolo Muani su un ottimo lancio di Thuram. In avvio di ripresa Di Gregorio salva il possibile 4-1 con una bella parata su Laba, mentre al 58′ arriva anche il 5-0 con la doppietta di Conceiçao dopo aver saltato un uomo su una palla lunga di Kalulu.

Domenica 22 giugno la squadra di Tudor tornerà in campo a Philadelphia contro i marocchini del Wydad Athletic Club in uno scontro diretto decisivo per blindare almeno la seconda posizione nel girone (sufficiente per il passaggio del turno) e giocarsi poi il primo posto nella sfida conclusiva con i Citizens per provare ad avere sulla carta un accoppiamento più agevole agli ottavi.