LA FAVOLA CONTINUA! Lois Boisson lascia attonita anche Andreeva ed è in semifinale al Roland Garrod da 361 del mondo!

La favola continua. La francese Lois Boisson non smette di stupire e prosegue nella sua avventura al Roland Garros. La tennista transalpina, che aveva iniziato il suo cammino dalla posizione n.361 della classifica mondiale, si ritagliando un ruolo pazzesco nello Slam di casa.

Boisson, infatti, ha sconfitto nei quarti di finale del Major di Parigi la russa Mirra Andreeva (n.6 del ranking) con lo score di 7-6 (6) 6-3 in 2 ore e 10 minuti di partita. Una prestazione sensazionale per la nativa di Digione, che nel penultimo atto giocherà contro la n.2 WTA, Coco Gauff. Boisson è la prima tennista d’Oltralpe a raggiungere le semifinali a distanza di 14 anni dall’ultima volta, quando nel 2011 vi riuscì Marion Bartoli.

Nel primo set Andreeva cerca col peso dei suoi colpi dal lato del rovescio di fare la differenza e il break nel terzo game sembra darle ragione. La francese, però, non si dà per vinta e, sfruttando le amnesie della russa alla battuta, ottiene il contro-break nel sesto gioco. La partita si fa equilibratissima. Andreeva piazza un altro colpo dei suoi nel settimo game, avendo anche un set-point nel nono. C’è però poca concretezza nel tennis della giovane russa e nel decimo gioco la padrona di casa impatta sul 5-5. Andreeva è in difficoltà, costretta a cancellare tre palle break prima del tie-break. Boisson ha qualcosa in più nel suo tennis e lo certifica con un 8-6 di grande determinazione e dedizione.

Nel secondo set la russa va in fuga sul 3-0, ma Boisson ha dentro di sé la convinzione di poter rientrare. Il dritto della transalpina fa la differenza e sgretola tutte le certezze di Mirra, costretta subire due break consecutivi nel quinto e settimo game, non sfruttando un break-point nel sesto. Si assiste a un’altalena di emozioni, con Boisson che cancella due palle del contro-break e strappa ancora una volta il servizio alla rivale nel nono gioco, chiudendo la partita sul 6-3.

Leggendo le statistiche, in negativo per la russa c’è il 38% dei punti vinti con la seconda di servizio rispetto al 48% dell’avversaria. Inoltre, non ha sorriso ad Andreeva il rapporto vincenti/gratuiti (29/43) rispetto a quello di Boisson (24/27).