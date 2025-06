‘La Fagianata’ di Magrini: “Ayuso e Tiberi rimandati, su Pellizzari andrei cauto. Pogacar non avrà strada spianata al Tour”

I PROMOSSI DEL GIRO D’ITALIA

I primi della classifica sono tutti promossi. Arriverei a dire anche Bernal, che è un corridore ritrovato, che ha attaccato e ha fatto buoni piazzamenti. Tra i bocciati però metto Del Toro, perché ha perso il Giro d’Italia alla penultima tappa. Promossi di sicuro Carapaz, Gee, Caruso, Pellizzari.

I BOCCIATI

Tiberi ha l’alibi della caduta, ma lo considero bocciato. Nella tappa che ha vinto Prodhomme, mi aspettavo un successo. Diciamo che è da rivedere, rimandato a settembre. Anche Ayuso è tra i bocciati.

NUBI SULLE CARRIERE DI TIBERI E AYUSO

Qualche dubbio sulle carriere di Ayuso e Tiberi viene. Lo spagnolo ha il vantaggio di aver vinto qualcosa nelle corse di una settimana, Tiberi invece deve ancora dimostrate di poter vincere. Qualcosa da rivedere c’è. Lo spagnolo deve aggiustare un po’ il tiro a livello caratteriale.

NEL CICLISMO DEI GIOVANI, HA VINTO L’ESPERIENZA

Un’inversione di tendenza c’è, perché ha vinto un corridore esperto, ma come lo sono anche Carapaz, Gee e Caruso. Alla fine sono venuti fuori i valori di esperienza, che conta ancora in questo ciclismo dei giovani.

DOVE PUÒ ARRIVARE GIULIO PELLIZZARI?

Pellizzari è un progetto. Lui non era sicuramente quello che doveva fare risultato al Giro. Però bisogna andare con i piedi di piombo, perché dove doveva fare la differenza, forse ha pagato l’inesperienza. Dobbiamo rivederlo. In futuro potrebbe essere uno che può ambire a vincere una grande corsa a tappe, questo sì. Alla Vuelta di quest’anno però penso sia ancora troppo presto.

IL BILANCIO DELL’ITALIA AL GIRO

Per quanto riguarda l’Italia, al di là di una vittoria soltanto, siamo sempre stati protagonisti e presenti negli ordini d’arrivo. La maglia azzurra vinta da Fortunato è un bel segnale, quindi darei un bel 7 complessivo. Secondo me gli italiani sono promossi. Un 5° e 6° posto in classifica generale non è da buttare via.

SARÀ LORENZO FINN IL CORRIDORE DEL FUTURO?

Finn è il prospetto che tutti dicono sia il futuro per le corse a tappe. Aspettiamolo con grande fiducia.

VERSO IL TOUR DE FRANCE: STRADA SPIANATA PER POGACAR?

La vittoria della Visma è un po’ il preludio di quello che potrebbe succedere al Tour. Nel 2023 la squadra olandese vinse 3 corse a tappe in un anno con Roglic, Vingegaard e Kuss. Non vorrei che succeda anche quest’anno… Stavolta non vedo la strada spianata per Pogacar, assolutamente no.

GANNA E MILAN PUNTE AZZURRE PER DEI SUCCESSI DI TAPPA AL TOUR

I presupposti ci sono. Però il Tour è diverso. Milan può regalarci qualche successo, ma anche Ganna che si sta preparando al Tour e potrebbe anche non essere solo l’uomo delle cronometro.