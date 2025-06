La classifica degli Europei a squadre di atletica: Italia al comando, la Germania risale, Spagna staccata

L’Italia cambia passo nella terza giornata, effettua una rimonta esaltante e si porta al comando della classifica generale dopo 25 eventi ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Gli azzurri hanno collezionato una lunga serie di piazzamenti nelle prime quattro posizioni, reagendo nel migliore dei modi ad alcuni episodi sfavorevoli (vedi l’infortunio di Lorenzo Patta) e restando pienamente in corsa per un possibile bis nell’ex Coppa Europa.

Non sono arrivate le vittorie che ci si poteva attendere alla vigilia, con Mattia Furlani 3° nel lungo e Ayomide Folorunso seconda nei 400hs, ma la nostra Nazionale ha raccolto più del previsto in altre specialità come il salto triplo femminile (Erika Saraceni terza con il personale) oltre alla rimaneggiata staffetta 4×100 maschile (quarta), senza dimenticare un Alessandro Sibilio a mezzo servizio nei 400hs.

Italia che si presenta dunque all’inizio della giornata conclusiva, in cui si disputeranno 12 gare, con un vantaggio di 24 punti sulla Germania, 33.5 sulla Polonia, 36.5 sui Paesi Bassi, 38 sulla Gran Bretagna, 41 sulla Spagna padrona di casa e 59.5 sulla Francia. Di seguito la classifica generale aggiornata dopo la penultima giornata degli Europei a squadre 2025.

CLASSIFICA EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025

1. Italia 290 punti

2. Germania 266

3. Polonia 256.5

4. Paesi Bassi 253.5

5. Gran Bretagna 252

6. Spagna 249

7. Francia 230.5

8. Svezia 207.5

9. Cechia 204.5

10. Svizzera 204

11. Portogllo 190

12. Grecia 182

13. Ungheria 181.5

14. Ucraina 160

15. Finlandia 158.5

16. Lituania 102.5