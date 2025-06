Kyrgios polemizza con la BBC: “Non mi hanno assunto? Ci hanno perso loro, Eubanks non ha battuto i migliori”

Nick Kyrgios non sarà tra i commentatori della BBC a Wimbledon: il terzo Slam della stagione verrà trasmesso sulla rete pubblica inglese a partire da lunedì 30 giugno, ma senza la voce del tennista australiano. Il network ha deciso di non concedere spazio al 30enne nativo di Canberra, attualmente sprofondato oltre la 600ma posizione del ranking ATP e assente dal campo per problemi fisici.

La decisione della BBC non ha una motivazione ufficiale e pubblica, ma i tabloid Mirror e Telegraph hanno svelato alcune possibili ragioni: i commenti offensivi nei confronti di Andrew Castle durante la finale Alcaraz-Djokovic (“chiunque sia il pagliaccio accanto a Woodbridge in quella cabina di commento, dovrebbe semplicemente non parlare. Sta rovinando la partita”), i continui attacchi nei confronti di Jannik Sinner per l’ormai superata questione Clostebol, i maltrattamenti nei confronti della ex Chiara Passari.

Nick Kyrgios ha espresso la propria contrarietà per il mancato ingaggio da parte della BBC, polemizzando con l’emittente pubblica britannica nel pieno del suo stile proverbiale che si sta rivelando sempre più controproducente: “È un peccato, ma loro perdono più di me. So che hanno assunto Chris Eubanks, ma lui non ha battuto più volte i migliori di tutti i tempi. Quando qualcuno ha battuto Federer, Nadal, Djokovic e Murray, e ha un sacco di aneddoti, è un po’ strano che non lo si voglia”.