Kooij: “È stata una settimana pazzesca. Ho lasciato tutto quel che avevo nella volata”

La ventunesima ed ultima tappa del Giro d’Italia 2025, la Roma-Roma di 143 chilometri, si conclude con la vittoria in volata di Olav Kooij. Sul traguardo del Circo Massimo il corridore olandese della della Team Visma | Lease a Bike precede l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck e l’ottimo Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team. Chiude al quarto posto il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek.

Nella giornata in cui la squadra celebra il trionfo finale del suo capitano lo sprinter neerlandese capitalizza nel migliore dei modi lo splendido lavoro compiuto dai compagni e mette così la ciliegina sulla torta ad un fine settimana memorabile della Team Visma | Lease a Bike. Edoardo Affini è letteralmente eccezionale negli ultimi chilometri e consente a Wout Van Aert di completare l’opera lanciando Kooij che s’impone con uno sprint di prepotenza grazie a cui centra la quarantesima vittoria in carriera.

Al termine della corsa il vincitore di giornata commenta così la prestigiosa affermazione ai microfoni di Eurosport: “Non potevamo desiderare di meglio, è stata una settimana pazzesca, ieri è stato un momento eccezionale per tutta la squadra. In questa volata ho lasciato tutto quello che mi era rimasto nelle gambe.

Avevamo un piano per gli ultimi due chilometri, realizzarlo in maniera perfetta però non è mai semplice Edoardo e Wout hanno fatto un lavoro straordinario come sempre. Eravamo posizionati in maniera perfetta e sono riuscito a portarla a casa. Questo Giro è andato molto bene, l’ho portato alla conclusione e l’ho completato con la vittoria a Roma. È stata una giornata speciale per tutta la squadra e lo è ancora di più grazie a questa vittoria”.