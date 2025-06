Kishane Thompson nuovo re dei 100 metri? Il giamaicano impressiona con il sesto tempo di sempre

Un segnale di grande vitalità dai campionati giamaicani arriva dalla gara regina dell’atletica. I 100 metri da sempre regalano emozioni particolari e in Italia abbiamo potuto apprezzarlo decisamente quando nelle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs fece la storia con quel sigillo dorato a Cinque Cerchi.

Tornando all’attualità, il contesto mondiale è stato scosso da quanto fatto da Kishane Thompson a Kingston. Colui che si era tinto d’argento alle Olimpiadi Parigi, a soli 5 millesimi dall’oro di Noah Lyles, ha voglia di farsi valere ancora di più nel firmamento internazionale.

Il 23enne allievo di Stephen Francis, infatti, ha corso in 9.75, 2 centesimi tolti al personale, con vento di +0.8 m/s. Un tempo che lo proietta sempre di più nell’elite mondiale della distanza, visto che la graduatoria in questione dice: sesto migliore di sempre, dopo Usain Bolt, Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell e Justin Gatlin.

Al tavolo, in altre parole, ci sono i migliori e questo riscontro è un bello scossone per tutti che dovranno rispondere in una stagione in cui i Mondiali di Tokyo (13-21 settembre) saranno l’obiettivo.