Kelly Doualla spaziale: crono da sogno sui 100 metri a 15 anni, battuto il record italiano under 20

Kelly Doualla ha incantato nella prima giornata dei Campionati Italiani di Società, prendendosi il ruolo di protagonista a Brescia, dove va in scena la finale oro (quella che assegna gli scudetti di club). La giovane promessa dell’atletica tricolore ha strabiliato sui 100 metri, correndo in un eccellente 11.37 (1,6 m/s di vento a favore) e battendo così il record italiano under 20 che Vittoria Fontana aveva siglato in occasione del suo trionfo agli Europei di categoria nel 2019 (11.40 a Boras).

La sprinter lombarda ha soltanto 15 anni e quella odierna è la sua seconda uscita stagionale all’aperto sul rettilineo dopo essersi espressa in 11.52 con 0,3 m/s di brezza in faccia a Bressanone lo scorso 25 maggio: oggi ha così migliorato di ben quindici centesimi il proprio personale. Il 4 maggio si era invece cimentata nel salto in lungo, portandosi a 6.27 metri in occasione dei Societari Allievi disputati a Mariano Comense.

L’azzurra ha naturalmente superato l’11.44 di Erica Marchetti che dal 1997 resisteva come migliore prestazione italiana U18 ed è entrata al nono posto delle liste europee di sempre riservate alle minorenni. Kelly Doualla aveva già sbalordito durante i mesi invernali, perché al coperto aveva corso i 60 metri in un imperiale 7.19: seconda italiana di sempre (soltanto alle spalle di Zaynab Dosso) e minorenne più veloce della storia a livello europeo.