Kelly Doualla sconfinata: buca un muro di vento e vola, tempo da brividi e nuovo record

Kelly Doualla continua a strabiliare dall’alto di un talento estremamente promettente e capace di fare sognare gli appassionati di atletica, sciorinando una nuova prestazione mostruosa e con una prospettiva da brividi. La velocista lombarda ha corso i 100 metri in 11.36, fronteggiando un vento contrario di ben 1,4 m/s: più forte della brezza che le soffiava in viso in maniera importante e che se fosse girata in senso inverso le avrebbe anche permesso di avvicinare un sensazionale 11.20.

Ad appena 15 anni sembrano non esserci limiti per la portacolori del Cus Pro Patria Milano, che ha migliorato di un centesimo il già suo record italiano under 20 siglato due settimane fa durante la Finale Oro dei Campionati Italiani Societari andata in scena a Brescia ma sostenuta da un vento a favore pari a 1,6 m/s. I Campionati Italiani Allievi, in corso di svolgimento a Rieti, prendono subito la firma dell’azzurra più attesa della vigilia, che in inverno aveva già timbrato la migliore prestazione europea under 18 nei 60 indoor con 7.19.

Kelly Doualla ha ampiamente distanziato l’ottima Margherita Castellani (11.70 per la classe 2008) e Carlotta Suppini (11.75 per la classe 2008). Ricordiamo che questa competizione è riservata agli atleti delle classi 2008 e 2009, questi ultimi (come Doualla) potranno anche essere protagonisti il prossimo anno agli Europei Under 18 che si disputeranno proprio allo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti.