Karate: Italia, altre due finali ottenute alla tappa di Premier League di Rabat

Dopo le quattro finali ottenute nella prima giornata, anche il Day 2 dell’ultima tappa della Premier League 2025 di karate, in corso di svolgimento a Rabat, sorride all’Italia, che ottiene altre due chance da medaglia.

Non sbaglia un colpo Matteo Avanzini, nel kumite maschile, categoria +84 kg: l’azzurro domina nel round robin salendo ulteriormente di colpi nei quarti di finale nella semifinale, dove regola avverari come l’americano Sagilyan e il giapponese Yoshimura. Domenica 1° giugno la finale per l’oro, contro l’egiziano Taha Mahmoud

Opportunità per il bronzo, invece, per Michele Martina. Categoria -84 kg: l’alfiere tricolore ha beneficiato di un ripescaggio frutto del percorso fatto dal suo giustiziere nei quarti di finale, il greco Mastrogiannis (successivamente finalista). Terzo gradino del podio in palio contro l’egiziano Youssef Badawy

Di seguito il recap delle finali riguardanti gli italiani domenica 1° giugno nella tappa di Rabat della Premier League 2025 di karate:

Erminia Perfetto (50 kg): finale per l’oro contro la greca Christina Pappa;

Asia Bifulco (50 kg): finale per il bronzo;

Christian Sabatino (60 kg): finale per il bronzo contro il turco Samdan;

Terryana D’Onofrio (kata): finale per il bronzo contro la turca Aya Mesham;

Matteo Avanzini (+84 kg): finale per l’oro contro l’egiziano Taha Mahmoud;

Michele Martina (84 kg): finale per il bronzo contro l’egiziano Youssef Badawy.