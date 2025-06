Juventus umiliata dal Manchester City: bianconeri agli ottavi da secondi nel girone al Mondiale per club

La Juventus non riesce nell’impresa e perde lo scontro diretto con il Manchester City, chiudendo in seconda posizione il gruppo G al Mondiale per club 2025. I bianconeri, a punteggio pieno dopo due giornate grazie alle nette vittorie su Al-Ain e Wydad Casablanca, sono stati travolti dai Citizens e a questo punto rischiano fortemente di incrociare il Real Madrid agli ottavi.

La squadra di Igor Tudor affronterà infatti al primo turno della fase a eliminazione diretta la vincente del girone H, che verrà fuori nella notte italiana dal terzetto composto da Real (in pole position per il primo posto), Salisburgo e Al-Hilal. Juventus relegata comunque nella parte bassa del tabellone, con all’orizzonte un eventuale quarto di finale contro una tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Partenza shock per la Vecchia Signora, che rischia subito di passare in svantaggio venendo salvata dall’ottimo intervento di Di Gregorio sul colpo di testa di Bernardo Silva dopo 4 minuti. Il City sblocca il punteggio poi al 9′ con Doku, ma la Juventus reagisce immediatamente e pareggia i conti all’11’ con Koopmeiners su un errore in impostazione di Ederson. Gli uomini di Guardiola continuano ad assediare l’area avversaria e tornano avanti sul 2-1 al 26′ grazie al goffo autogol di Kalulu sul cross di Marmoush.

Nella ripresa entra Haaland ed è proprio il bomber norvegese a siglare il 3-1 del Manchester City al 52′ pur colpendo male il pallone a porta vuota su assist di Matheus Nunes. Gli inglesi non si fermano e dilagano sul 5-1 con le reti di Foden e Savinho, poi Vlahovic segna un bel gol di destro su assist di Yildiz e fissa il punteggio finale sul 5-2.