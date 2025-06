Julio Velasco: “Italia forte e bella, spingiamo sulla difesa. Vinte partite senza giocatrici importanti”

L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-0 e ha così conquistato l’ottava vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, confermandosi in testa alla classifica del massimo circuito internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno regolato le padrone di casa a Hong Kong e hanno così concluso brillantemente la trasferta in terra asiatica dopo le affermazioni ottenute nei giorni scorsi contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, difendendo l’imbattibilità e ipotecando la qualificazione alla Final Eight.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “La squadra è stata sia forte che bella, in alcune circostanze sia con Giappone che stasera con la Cina ho visto delle grandi difese e questo era uno degli aspetti su cui stiamo spingendo di più in questo periodo. È un aspetto che rende il gioco anche molto spettacolare e ci rende belli oltre che efficaci. Abbiamo sofferto nel secondo set ed ancora una volta ci siamo tirati fuori dalla sofferenza con carattere, testa e tecnica”.

Il Guru ha poi proseguito: “Sono settimane che ripeto alle ragazze che l’anno scorso va messo da parte che quest’anno avremmo dovuto affrontare difficoltà del tutto nuove e devo essere sincero, le stiamo incontrando e attraversando con grande spirito. In generale torniamo da questa week in crescita con l’apporto delle veterane ma con la contestuale crescita delle più giovani. Va ricordato che abbiamo affrontato questa pool senza tre giocatrici molto importanti ma siamo riusciti a vincere tutte le partite in una week molto difficile affrontando squadre molto forti come Giappone e Cina”.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso: “Stiamo avendo l’atteggiamento mentale giusto dopo la grande vittoria della scorsa estate. Non stiamo avendo la pretesa che tutto andrà sempre bene ma stiamo imparando a soffrire e questo tornerà utile quando affronteremo le partite decisive quando, cioè, bisognerà venir fuori dai momenti difficili che certamente incontreremo”. Si tornerà in cambio dal 9 al 13 luglio ad Apeeldoorn (Paesi Bassi) per giocare le ultime partite contro Belgio, Serbia, Turchia e Olanda.