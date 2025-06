Julio Velasco: “Ho sofferto, vincere queste partite fa bene. Grandi Eze e Nervini, Fersino meritava”

L’Italia ha sconfitto il Giappone al tie-break, annullando quattro match-point non consecutivi e firmando la settima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche hanno avuto la meglio in un incontro durissimo contro un avversario titanico e dotato di enormi mezzi difensivi, confermandosi così al comando della classifica generale e compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “Ho un po’ sofferto, devo essere sincero, contro un Giappone fantastico. Hanno difeso, attaccato bene e battuto alla grande. Vincere queste partite fa davvero bene perché nel corso del match ci siamo adattate difendendo davvero bene. Se non avessimo iniziato a difendere come abbiamo, avremmo certamente perso contro questa squadra che è stata a dir poco strepitosa. Giocavano bene anche sulle palle alte, non sono mai andate in difficoltà sulle palle alte, hanno indovinato colpi incredibili e quindi è stata difficilissima”.

Il Guru ha poi proseguito, soffermandosi su alcune individualità: “Eze e Nervini hanno fatto una grandissima partita ma in generale è stata una vittoria di squadra con chi è subentrato ed ha fatto benissimo. Fersino oggi è stata schierata dal primo momento perché anche lei merita di giocare questo tipo di partite. Chiaramente abbiamo dovuto rinunciare a Moki De Gennaro e sappiamo quanto vale sia dal punto di vista morale che tecnico. Una rinuncia pesante, ma ritengo che fosse giusto dare campo a Fersino che ha fatto benissimo in ricezione e forse avrebbe potuto far meglio in difesa”.

Il Commissario Tecnico ha poi concluso, esprimendo ancora una volta la propria soddisfazione: “In generale possiamo dire che non è facile giocare contro questo Giappone ne tantomeno farlo con Moki in panchina. In definitiva però sono molto contento perché abbiamo vinto di squadra ma anche di staff che voglio ringraziare per come ha preparato questo difficilissimo match”.