Judo: Facente, Verde, Parlati e Ciano in stage a Sochi

Sono quattro i rappresentati azzurri della Nazionale di Judo impegnati nel quadrangolare di stage a Sochi con le rappresentative di Russia, Italia, Giappone e Brasile: da ieri e fino al prossimo 25 gennaio nella città che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali, Enrico Parlati, Elio Verde, Walter Facente ed Antonio Ciano saranno impegnati in due sessioni di allenamento quotidiane insieme ai judoka delle altre nazioni coinvolte in questo collegiale.

In attesa della ripresa dell’attività agonistica internazionale, per Verde (66 kg), Parlati (73 kg) Ciano (81 kg) e Facente (90) la stagione riparte dalla Russia con l’obiettivo per i tre di riprendersi dopo un 2013 tutt’altro che positivo tra infortuni e sconfitte eccellenti.

