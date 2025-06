Judo, sabato da dimenticare per gli azzurri a Tbilisi

Tre eliminazioni al secondo turno e due al primo turno: la due giorni di gare a Tblisi è stata avara di soddisfazioni per i judoki azzurri. Fatta eccezione per Antonio Ciano ed Elio Verde, unici a vincere almeno un combattimento, gli altri italiani in gara hanno avuto solo delusioni in Georgia.

Nei 66 kg Verde ha avuto la meglio al primo turno sull’armeno Ghazaryan per uno yuko, ma si è poi dovuto arrendere al turno successivo all’ucraino Zantaraia che ha trionfato in apertura grazie ad waza ari ed un ippon.

Ammesso di diritto al secondo turno della poule A nei 73 kg, Andrea Regis ha perso per ippon contro l’armeno Nikoghosyan; analoga sorte per Marco Maddaloni che a 1’14” dal termine era avanti per un waza ari, ma ha poi subito un ippon fatale dal georgiano Gigani.

Negli 81 kg l’altra grande delusione è arrivata da Giovanni Carollo, fuori contro l’ucraino Kataiev per ippon quando mancavano 44 secondi alla fine. Ciano invece dopo essere andato avanti al primo turno contro Zurabiani, al secondo è andato out per yuko ed un ippon conseguente a 4 shido contro il russo Semenov. “Peccato era un avversario alla portata – ha affermato uno sconsolato Ciano al termine del match – in queste gare non bisogna soffermarsi troppo sui sorteggi del tabellone, ma bisogna vincere gli incontri”.

Proverà a salvare la faccia alla spedizione maschile domani Walter Facente, mentre tra le donne dopo i botti iniziali della Forciniti e della Gwend chiuderà la Galeone con chance di medaglia.

Per Toniolo e Maddaloni analisi utili in vista della tappa di Samsun la prossima settimana e degli Europei in programma a Montpellier il mese prossimo.

Clicca qui per la pagina facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per la pagina facebook JUDOKA ITALIANI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter