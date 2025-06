Judo, l’Italia ha mal di vertice…

Il 2013 non sta certamente riservando soddisfazioni all’Italia del judo: senza medaglie agli Europei di Budapest ed alle Universiadi di Kazan, senza ori ai Giochi del Mediterraneo di Mersin e con risultati altalenanti nelle varie tappe di Grand Prix, Grand Slam e World Cup, le speranze di riscatto azzurre sono adesso tutte riposte sui Mondiali di Rio de Janeiro in programma a fine agosto.

Dei partecipanti alla spedizione olimpica di Londra 2012, Elio Verde ha centrato il titolo italiano agli Assoluti di Catania nella nuova categoria dei 66 kg ma ha fatto fatica negli appuntamenti internazionali: per il casertano, il mondiale brasiliano sarà di sicuro una buona chance per riscattarsi e scalare nel ranking. Fermo ai box da tempo invece Antonio Ciano negli 81 kg, che nel 2013 ha al suo attivo soltanto una tappa in Bundesliga ma scalpita per rientrare sul tatami e non è da escludere una sua convocazione in extremis se riuscirà a dire la sua negli ultimi collegiali e stage programmati ad agosto: al momento per Rio di sicuro nella categoria c’è solo Massimiliano Carollo.

Nei 90 kg dopo Londra c’è stato l’avvicendamento tra Roberto Meloni e Walter Facente, con quest’ultimo che non sembra essere tra i favoriti per il podio almeno stando alle previsioni iniziali.

Nei 73 kg Toniolo e Maddaloni hanno puntato sui giovani Parlati e Regis, così come nei -100 kg Domenico Di Guida proverà per la prima volta ad andare sul podio dopo gli ottimi risultati con l’Under 23. Debutto anche per Mascetti nei +100 kg, anche se un infortunio lo tiene ancora in dubbio.

In campo femminile la Gwend è l’unica riconfermata dalle Olimpiadi di Londra 2012, con la Quintavalle fuori causa per il post gravidanza e la Forciniti che salterà la rassegna di Rio per fare spazio ad Odette Giuffrida.

Sarà quindi una nazionale giovane e sperimentale quella che partirà alla volta di Rio de Janeiro con la direzione tecnica che nell’anno post olimpico proverà a valorizzare le nuove leve in vista del prossimo quadriennio con vista sempre su Rio de Janiero, questa volta però per la rassegna olimpica a cinque cerchi.

I convocati per Rio: Valentina Moscatt (48), Odette Giuffrida (52), Edwige Gwend, Valentina Giorgis (63), Assunta Galeone (78) e sette gli uomini con Elio Verde (66( Enrico Parlati/Andrea Regis (73), Massimiliano Carollo (81), Walter Facente (90), Domenico Di Guida (100) ed Alessio Mascetti (+100).