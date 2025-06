Judo: in Austria il solo Facente sul podio

L’European Open di Oberwart, in Austria regala un solo podio all’Italia con il terzo posto di Walter Facente nei 90 kg dopo che la giornata di ieri aveva regalato solo un quinto posto con Verde.

L’azzurro nella poule D cede solo all’ultima sfida per ippon con il giapponese Sugahara, stessa mossa con la quale aveva messo ko nelle prime due sfide il francese El Faiz e l’olandese Verhagen. Altri due ippon contro il ceco Krpalek e l’olandese Korrel valgono il gradino più basso del podio. Primo posto per il georgiano Gogotchuri, che batte in finale il russo Gasiev; terzo posto anche per l’israeliano Paltchick, che batte il giustiziere di Facente.

Negli 81 kg Antonio Ciano era al rientro in Nazionale dopo Londra 2012 e cede solo in semifinale al canadese Valois Fortier per waza ari ed al macedone Mrvaljevic ai vantaggi nella finalina per il bronzo; in precedenza successi contro Ott, Kohara e Mulec tutti per ippon. Sul gradino più alto podio il georgiano Rekhviashvili.

Nei -100 kg Luca Ardizio cede nella semifinale per il bronzo, mentre Vincenzo D’Arco va fuori al primo incontro. Il podio recita primo posto per il brasiliano Correa, secondo il kazako Mamedov, terzo posto per Takahashi e Remarenko.

Nei +100 kg nessun italiano in gara, con l’ungherese Bor che trionfa in finale sul giapponese Ojitani. Paskevicius e Bostanov completano il podio.

