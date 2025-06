Judo, il punto sull’European Cup Junior

Nessun risultato degno di nota per l’Italia all’European Cup Junior di Liberec in Repubblica Ceca: il quinto posto di Soraya Luri Meret (78) ed i settimi posti di Francesca Milani (48), Ilaria Silveri (70) e Graziano Piredda (55) sono stati i migliori piazzamenti per gli azzurrini.

Tra i 370 atleti partecipanti e provenienti da 30 nazioni, oltre Francesca Milani e Graziano Piredda sono scesi sul tatami anche Giulia Caggiano (57) e Gabriele Melegari (73), tutti con tre combattimenti disputati ed uno solo vinto.

Alla Tipsport Arena non è andata meglio la domenica nemmeno a Martina Greci (63) e Federico Rollo (81).

Classifiche femminili



-44 kg

1. SILVA, Tawany BRA

2. DAMYANOVA, Borislava BUL

3. MEIER, Larissa GER

-48 kg

1. JO, Ara KOR

2. SILVA, Tamara SUI

3. CHIBANA, Gabriela BRA

3. MINSKER, Noa ISR

5. KISS, Renata HUN

5. PUPP, Reka HUN

7. LOHNES, Whitney CAN

7. MILANI, Francesca ITA

-52 kg

1. PIENKOWSKA, Karolina POL

2. HAYAT, Shira ISR

3. KAKKO, Katri FIN

3. PEREIRA, Jessica BRA

5. KELIGER, Bernadett HUN

5. NORDMEYER, Nieke GER

7. HERBST, Nicole AUT

7. POLGAR, Luca HUN

-57 kg

1. KWON, Youjeong KOR

2. KOCHER, Fabienne SUI

3. GOMES, Flavia BRA

3. PODOLAK, Arleta POL

5. DIETZER, Selina GER

5. NELSON LEVY, Timna ISR

7. BARRETO, Camila BRA

7. VALIER GROSSMAN, Adi ISR

-63 kg

1. IWEMA, Iris (NED)

2. DE GANS, Elea (NED)

3. GERCSAK, Szabina (HUN)

3. VELEMA, Do (NED)

5. POLLERES, Michaela (AUT)

5. SANTOS, Jessica (BRA)

7. BLAGOJEVIC, Maja (CRO)

7. FARIN, Bar (ISR)

-70 kg

1. MATIC, Barbara (CRO)

2. DE WIT, Caroline (NED)

3. MATNIYAZOVA, Gulnoza (UZB)

3. ODINK, Yvonne (NED)

5. KRIUKOVA, Iana (UKR)

5. MONIKA, Burgess (CAN)

7. BUTKEREIT, Miriam (GER)

7. SILVERI, Ilaria (ITA)

-78 kg

1. STEVENSON, Karen (NED)

2. GRACNER, Urska (SLO)

3. SOARES, Samanta (BRA)

3. TURCHYN, Anastasiya (UKR)

5. LURI MERET, Soraya (ITA)

5. VAN AGGELEN, Babette (NED)

7. POLEROWICZ, Joanna (POL)

7. SCHNEIDER, Lisa (GER)

+78 kg

1. KARPATI, Emese (HUN)

2. KALANINA, Yelyzaveta (UKR)

3. FACHOLLI, Sibilla (BRA)

3. KEBADZE, Elene (GEO)

5. HAN, Yeongran (KOR)

5. ZALECZNA, Anna (POL)

7. ERKINBAEVA, Saneayim (UZB)

Classifiche maschili

-55 kg

1. TORRENTE, Vitor BRA

2. SHIN, Jaeyong KOR

3. KHUJAMOV, Sobit UZB

3. SEIDUALY, Assylzhan KAZ

5. GARD, Richard HUN

5. SMOLANSKY, Guy ISR

7. PIREDDA, Graziano ITA

7. ZABARI, Topaz ISR

-60 kg

1. AN, Baul KOR

2. FALKIVSKYY, Artem UKR

3. UROZBOEV, Diyor UZB

3. WALA, Adrian POL

5. RAIJMAKERS, Jamie NED

5. TOTH, Krisztian HUN

7. KUDERA, Stefan AUT

7. MUSSURMANOV, Zhaksylyk KAZ

-66 kg

1. GOMBOC, Adrian SLO

2. SANTOS JUNIOR, Ricardo BRA

3. BARTUSIK, Michal POL

3. RASKIN, Dmytro UKR

5. NJIE, Faye FIN

5. YERMEKBAY, Orazaly KAZ

7. BOUCHARD, Antoine CAN

7. MROWCZYNSKI, Wiktor POL

-73 kg

1. MARGELIDON, Arthur CAN

2. KIM, Yeongrae KOR

3. BRIGIDA, Caio BRA

3. JECMINEK, Jakub CZE

5. MENDES, Gabriel BRA

5. SHOMURODOV, Sarvar UZB

7. PAL, Gyula HUN

7. SEPPA, Andre EST

-81 kg

1. KLAMMERT, David (CZE)

2. KURZEJ, Karol (POL)

3. PETR, Jiri (CZE)

3. SZCZEPANIAK, Tomasz (POL)

5. KELLIJ, Nick (NED)

5. ZUEV, Dmitry (RUS)

7. ASSIS, Gustavo (BRA)

7. KVASHNA BAR TAL, Uri (ISR)

-90 kg

1. ZGANK, Mihael (SLO)

2. KOCHMAN, Li (ISR)

3. DE VREEZE, Max (NED)

3. DIAS, Celio (POR)

5. JOBB, Brandon (CAN)

5. YESSEN, Samat (KAZ)

7. GMUREK, Marcin (POL)

7. KUMRIC, Zlatko (CRO)

-100 kg

1. VAN MIERLO, Sjoerd (NED)

2. KOZYBAYEV, Adilkhan (KAZ)

3. RAKITA, Semen (UKR)

3. SERIKBAYEV, Aibek (KAZ)

5. MRVA, Michal (CZE)

5. RIDDERSMA, Sjors (NED)

7. HAGENEDER, Maximilian (AUT)

7. TRILLO VALEIRO, Sergio (ESP)

+100 kg

1. MASHARIPOV, Elyor (UZB)

2. RUDNYK, Anton (UKR)

3. SILVA, Ruan (BRA)

3. STANEK, Jan (CZE)

5. KOLESNYK, Andriy (UKR)

5. YERGALIYEV, Yelaman (KAZ)

7. BRONIEC, Patryk (POL)

7. DEMETER, Bendeguz (HUN)