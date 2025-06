Judo, Grand Slam Mosca: per l’Italia tappa da dimenticare

Al Grand Slam di Mosca è stata una domenica da dimenticare per i colori azzurri: tutti infatti sono stati eliminati al primo turno.

Nei 78 kg Assunta Galeone ha perso con Marhinde Verkerk (Ned), negli 81 kg Massimiliano Carollo ha avuto la peggio da Stanislav Semenov (Rus), mentre nei 100 kg l’eliminazione è avvenuta per Domenico Di Guida da Dimitri Peters (Ger) e per Vincenzo D’Arco (100) da Dmytro Luchyn (Ukr). Walter Facente invece, per un problema al controllo passaporti è stato rimpatriato senza poter nemmeno combattere.

Ecco le classifiche finali:

-70 kg

1. GRAF, Bernadette AUT

2. ARAI, Chizuru JPN

3. BOLDER, Linda NED

3. VARGAS KOCH, Laura GER

5. CONWAY, Sally GBR

5. OSUMI, Yuka JPN

7. GAZIEVA, Irina RUS

7. TIMO, Barbara BRA

-78 kg

1. JOO, Abigel HUN

2. AGUIAR, Mayra BRA

3. GIBBONS, Gemma GBR

3. VERKERK, Marhinde NED

5. LEMMEN, Iris NED

5. POWELL, Natalie GBR

7. BATTULGA, Munkhtuya MGL

7. TURKS, Victoria UKR

+78 kg

1. ALTHEMAN, Maria Suelen BRA

2. YAMABE, Kanae JPN

3. ADLINGTON, Sarah GBR

3. KUELBS, Jasmin GER

5. KONITZ, Franziska GER

5. SHEKEROVA, Mariia RUS

7. NUNES, Rochele BRA

7. SHIRAISHI, Nodoka JPN

-81 kg

1. MARESCH, Sven GER

2. DUDCHYK, Vitalii UKR

3. SEMENOV, Stanislav RUS

3. VOROBEV, Ivan RUS

5. PENALBER, Victor BRA

5. PSHMAKHOV, Arsen RUS

7. ARSLANOV, Shukhratjon UZB

7. MUSIL, Jaromir CZE

-90 kg

1. SULEMIN, Grigorii RUS

2. DONIYOROV, Erkin UZB

3. JURECKA, Alexandr CZE

3. KATO, Hirotaka JPN

5. GOGOTCHURI, Zviad GEO

5. PANASENKOV, Iurii RUS

7. ELMONT, Guillaume NED

7. GAHRAMANOV, Shahin AZE

-100 kg

1. MAHJOUB, Javad IRI

2. SAYIDOV, Ramziddin UZB

3. CORREA, Luciano BRA

3. PETERS, Dimitri GER

5. RAKOV, Maxim KAZ

5. SAMOILOVICH, Sergei RUS

7. MAMMADOV, Elkhan AZE

7. OMAROV, Arsen RUS

+100 kg

1. ZIMMERMANN, Robert GER

2. TOELZER, Andreas GER

3. JABALLAH, Faicel TUN

3. KRAKOVETSKII, Iurii KGZ

5. ISHII, Ryuta JPN

5. MATIASHVILI, Levani GEO

7. BOR, Barna HUN

7. SILVA, Rafael BRA