Judo, domani al via il Grand Slam di Mosca

Ad un mese esatto di distanza dal Grand Prix di Miami, ritorna il grande appuntamento con il judo mondiale con il Grand Slam di Mosca in programma in questo fine settimana.

Con un montepremi da 150 mila euro, in Russia saranno 14 le categorie in programma: nei 48 kg donne, la nostra Valentina Moscatt non parte certamente con i favori del pronostico, lì dove spadroneggiano la brasiliana Menezes e la belga Van Snick. Diverso il discorso invece nei 52 kg dove mancano le prime tre del ranking mondiale: per l’Italia Odette Giuffrida si trova in tabellone nella poule C.

Situazione analoga anche nei 57 kg, dove però nessuna azzurra sarà ai nastri di partenza; l’israeliana Yarden Gerbi è la favorita nei 63 kg e si trova nella stessa poule di Valentina Giorgis, che insieme ad una Edwige Gend in cerca di riscatto rappresenterà l’Italia nella categoria.

Nessun grosso nome nei 70 kg (Italia senza atlete ndr) mentre nei -78 kg la napoletana Assunta Galeone dovrà combattere sul tatami contro le ben più titolate Mayra Aguiar (Brasile) e Abigel Joo (Ungheria). Infine nei +78 kg si prospetta un altro dominio brasiliano con la seconda testa di serie del ranking Maria Altheman favorita per il primo posto.

In campo maschile invece nei 60 kg il georgiano Papinashvili parte con i favori del pronostico; tutto da scoprire invece il verdetto nei 66 kg dove spicca l’assenza dell’azzurro Elio Verde. Nei 73 kg sarà Enrico Parlati il rappresentante italiano ma si registrano le assenze dei big, con l’olandese Elmont su tutti.

Negli 81 kg il brasiliano Penalber è il favorito in base al ranking, ma occhio alla possibile sorpresa dell’azzurro Massimiliano Carollo; nei 90 kg Walter Facente si scontrerà in un torneo che vede l’assenza dei primi del ranking ma fa registrare la presenza di molti debuttanti in questa categoria (Silva, Toth e Sulemin su tutti). Vincenzo D’Arco e Domenico Di Guida nei -100 kg saranno i portacolori azzurri, mentre nei +100 kg il brasiliano Rafael Silva ed il georgiano Okruashvili si sfideranno all’ultimo colpo per il podio.