Judo: Ciano ritorna a combattere in Germania e vince

Secondo appuntamento e seconda vittoria stagionale per Antonio Ciano: il judoka della Nazionale azzurra di judo nella categoria 81 kg, ha partecipato come fuori quota straniero alla tappa settembrina della Bundesliga 2013, difendendo i colori del JC Bottrop.

L’atleta delle Fiamme Gialle ha vinto il suo incontro per ippon di Ne Waza contro il tedesco Bartholomäus Konat in forza al JC Lipsia battuto con il punteggio di 9-5 dal team dove milita il judoka di Ercolano (Napoli). A maggio Ciano aveva già partecipato alla Bundesliga sempre con il JC Bottrop che aveva però perso contro il JC 90 Frankfurt per 7-5, ma anche in quella occasione Ciano aveva vinto i suoi due incontri contro Marc Natho (per ippon ndr) e Toni Grohn.

Dopo la tappa tedesca adesso Ciano potrebbe partecipare domenica prossima al Trofeo “Città del Mosaico”, in programma a Spilimbergo (Pordenone): le voci quindi su un suo ipotetico ritiro dopo le Olimpiadi di Londra 2012 ed alcuni problemi fisici, vengono messe definitivamente a tacere.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Twitter @Giannoviello

Gianluigi.noviello@olimpiazzurra.com