Judo, a Ciano il Trofeo “Città del Mosaico” nei 90 kg

Era l’atleta più atteso all’edizione 2013 del Trofeo “Città del Mosaico” svoltosi ieri a Spilimbergo ed organizzato dal Judo Club Fenati. Nella categoria 90 kg, Antonio Ciano, atleta delle Fiamme Gialle e della Nazionale ha confermato quanto di buono fatto vedere la scorsa settimana nella tappa settembrina di Bundesliga, vincendo il trofeo giunto alla sua 35^ edizione.

In una categoria a lui insolita (dove però ha già trionfato nel 2010 a Ravenna agli assoluti ndr), Ciano ha avuto la meglio in tre incontri vinti tutti per ippon contro il naturalizzato Augustin Cozonac al primo turno, in semifinale contro l’ungherese Laszlo Rabai ed in finale contro Raffaele Bordignon del Judo Montebelluna.

