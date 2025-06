Jordi Meeus vince la prima Copenhangen Sprint: successo in volata nel nuovo evento World Tour

In Danimarca è andata in scena la prima edizione della Copenhagen Sprint, nuovo evento del calendario World Tour. La corsa di 235,6 km da Roskilde alla capitale del Paese nordico è entrata di forza nel novero degli appuntamenti di riferimento della stagione ciclistica e come suggerisce il nome si è risolta con una volata di gruppo.

Il belga Jordi Meeus è riuscito ad avere la meglio sui francesi Alexis Renard (Cofidis), Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) e Arnadu Démare (Arkéa-B&B Hotels) e sul padrone di casa Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL). I migliori italiani: sedicesimo posto per Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), diciottesima piazza per Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team), diciannovesima posizione per Luca Mozzato (Arkéa B&B Hotels).

Jordi Meeus, in forza alla Red Bull-BORA-hansgrohe, si conferma in ottima forma: due giorni fa aveva prevalso nella sesta tappa del Giro di Svizzera, si era poi ritirato dall’evento in terra elvetica e oggi ha nuovamente alzato le braccia al cielo. Il 26enne, che quest’anno si era imposto anche nella terza frazione della Volta ao Algarve, ha conquistato il quattordicesimo sigillo nella sua carriera da professionista, tra cui spicca l’apoteosi sui Campi Elisi di Parigi al Tour de France nel 2023.